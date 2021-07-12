新冠疫苗能否混打議題備受關注，衛福部長陳時中今天才在疫情記者會中表示，目前為止仍不開放混打，不過媒體人羅友志在臉書爆料，高雄一名老先生打了AZ疫苗，兩周後竟拿著通知單又打了莫德納疫苗，讓羅友志驚呼真的超前部署，「AZ混打莫德納，高雄做到了！」

羅友志今(12)日分享臉書粉專《諸葛村夫你他媽》貼文指出，有讀者爆料，他的父親有輕微失智，日前在父親的接種黃卡上發現，上面竟顯示第二劑接種莫德納疫苗，但問題是父親第一劑打的是AZ，而且父親說他是拿著通知單走進省鳳商工，醫護人員讓他打的。

該名讀者指出，他父親在6月24日接種了第一劑的AZ疫苗，不料兩周內又意外的接種了第二劑的莫德納，而且健保卡上明明有AZ的接種時間，質疑難道接種人員都沒檢查嗎？為什麼就這樣讓父親糊里糊塗的打了？此外，兩劑接種時間這麼近，擔心會對身體造成什麼不良影響。

高市衛生局則回應，施打現場的健保卡資料不會是及時的，所以他們看不到第一次接種的時間，但是一定會檢查健保卡是不是本人。阮老先生則說，現場並沒檢查通知單，打完針他就把單子丟掉了，強調「他們叫我進去打針，我就進去了」。

該讀者說，就這樣，他父親在6月24日打了第一劑AZ，7月9日打了第二劑莫德納，7月10日查詢健保APP接種記錄，結果還是「0」，令他覺得非常荒謬，政府明明就還沒同意混打，為什麼現場的人在檢查健保卡的時候，會沒有注意到這件事？

該讀者指出，昨(11)日接到衛生局的電話說，因為這兩天是假日，還沒辦法回覆，但是有呈報主管，也有請阮綜合調查一下發生什麼事。此外，還聽說桃園也有人收到兩張打疫苗的通知單，不禁覺得這個問題真的有點大。