台灣未來4週疫苗施打都以AZ為主，不少民眾期盼第一劑打AZ後，第二劑可以混打莫德納或輝瑞/BNT，產生更多抗體，然而資深媒體人趙少康直言，指揮中心一直不開放混打的原因，是因為根本沒有多餘的輝瑞/BNT和莫德納給打AZ的人接種第二劑，最後恐怕第二劑只能打AZ或國產疫苗。

趙少康17日晚上在臉書發文，指出最近不少醫師鼓勵大家第一劑打AZ，理由是打AZ最有彈性，第二劑可以打AZ、輝瑞/BNT，甚至可以打莫德納或國產疫苗。理論上這樣說是沒錯，但指揮中心一直不肯鬆口，一方面是國內實驗的數據不夠，但最主要理由恐怕是除了AZ和國產，根本沒有多餘的輝瑞/BNT和莫德納給打AZ的人打第二劑。

趙少康表示，莫德納自購加美國捐贈，總共755萬劑，目前運抵台灣有365萬劑，除了留給醫護、孕婦、機組員打的第二劑共12萬劑，剩下353萬劑應該都是留給打第一劑的人，根本沒有多的給打AZ的人當第二劑。

趙少康表示，歐洲混打大多是第一劑AZ、第二劑輝瑞/BNT，我國自購加上日本捐贈、Covax平台，共會有1813萬劑AZ，而鴻海、台積電、慈濟捐贈的1500萬劑輝瑞/BNT，10月初才有第一批進來，加上冷鏈設備有限，一次最多只能處理300萬劑，而最先到的數百萬劑可能會給12至18歲的青少年先打，因為他們只能打輝瑞/BNT，所以現在第一劑打AZ的人，至少要等到11、12月才輪得到打第二劑輝瑞/BNT，但到那時候，哪裡有什麼多餘的可給他們打？

趙少康指出，現在第一劑打AZ的人，第二劑除了AZ只有國產。台灣共有1813萬劑AZ，卻只有1500萬劑輝瑞/BNT，打輝瑞/BNT的750萬人，兩劑都會要打輝瑞/BNT，若第一劑打了AZ的人，第二劑不想再打AZ，大概只有國產疫苗可以打了，這也是長庚醫院要實驗第一劑打AZ、第二劑打國產疫苗的原因，除非能買到更多輝瑞/BNT或莫德納。