各縣市莫德納疫苗剩餘數量。（圖／指揮中心提供）

台北市政府昨指出，中央接管疫苗接種後，當地庫存的疫苗打不完，即將到期。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨回應，若疫苗真的打不完，中央會在到期4天前收回，供第7類公費對象接種。今日他進一步表示，28日前將收回打不完的疫苗，供第7類專案造冊對象，如教師等接種，屆時從地方收回多少，就配送多少新疫苗。

莊人祥表示，莫德納疫苗解凍後，需要在28天內打完，上一輪大規模接種的時候，有3個批號在8/6前就會到期，我們在7/19前就注意到這個問題，也有發公文提醒地方衛生局，當時有18萬劑，經過一個禮拜，現在剩下約7萬劑。

根據指揮中心統計，7/9-8/2到期的疫苗（批號939599），原本有2萬5000劑，經過地方縣市的努力，目前剩下3416劑。8/2到期的疫苗（批號939600）原本有6萬劑，現在剩下1萬6422劑。8/6到期的疫苗（批號939676）原有9萬5000劑，現在剩下5萬414劑。不過這些疫苗並非都是地方的，亦有中央寄放的疫苗。

莊人祥表示，我們一直在督促衛生局，在醫院必須要去做預約規劃，所以目前會和地方做決定，28日之前針對散布在各醫院、衛生所還沒打完的量，將由中央收回，供第7類專案對象，如教師等接種。屆時收回多少就配送多少新疫苗，提供地方政府為公費對象、1-3類及孕婦等使用。