全台疫苗存量不足，部分地方政府紛紛宣布暫停施打。對此，民眾黨立委賴香伶表示，目前庫存疫苗數量僅剩約182萬劑，但有近500萬國人還在預約排隊等候施打，民間採購的1500萬劑BNT疫苗9月才能到貨，而國產高端疫苗未能取得國人信賴、再加上疫苗庫存不足，我國已再度面臨嚴重短缺問題，面對8、9月疫苗空窗期如何因應，中央應該清楚說明。

根據中央疫情指揮中心統計，我國疫苗已到貨約949萬劑，扣除美、日捐贈已到貨的584萬劑，來自政府採購約365萬劑，截至昨天為止，AZ剩餘劑量約109萬劑，有103萬人預約第一劑尚未施打，雖然數量還算夠，但有許多人已列造冊尚未施打，若AZ疫苗再不到貨也將面臨短缺。

賴香伶表示，莫德納疫苗不足情況更是嚴重，目前剩餘劑量約73萬劑，但預約第一劑尚未施打者有382.5萬人，政府雖稱今年底已加訂100萬劑莫德納疫苗，但短缺情況仍非常嚴重，尤其還有280餘萬人仍須施打第二劑，政府必須盡速說明如何因應。

對於疫苗數量短缺，指揮官陳時中宣稱，因為施打速度快且預約踴躍才出現這樣的現象，行政院長蘇貞昌更「拜託」地方政府按照預約系統、照順序施打疫苗，不然「再多的疫苗都不夠」，民眾黨痛批，中央把疫苗短缺的鍋甩給地方政府。

民眾黨質疑，疫苗從分配到施打順序都由指揮中心全權決定，第二類「中央及地方政府防疫人員」，從2月初的9萬人暴增到7月的近20萬人，指揮中心沒有一句解釋，更遑論當多數民眾還在苦等第一劑疫苗接種時，這些二類人員竟能施打第二劑疫苗，難道蔡政府官員的命就比較珍貴。

賴香伶認為，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)是疫苗施打計畫、安排施打順序的核心單位，國人也都聽從其安排疫苗施打順序，應該資訊公開，在已訂購BNT疫苗9月才能到貨、10月開打，面對8、9月的疫苗短缺空窗期如何因應，將是面對疫情的重要課題。