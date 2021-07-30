台北市政府公布「好心肝」疫苗事件的調查報告，揭露好心肝、小禾馨配發疫苗的經過。至於本案是否有涉及刑事責任，據悉，目前台北地檢署仍以「他」字案調查中，曾被約談的好心肝負責人許金川等人都還維持證人身分，本案暫無被告。

台北地檢署調查「好心肝」疫苗事件，6月11日約談負責人許金川（圖）等人後，迄今仍維持「他」字案偵查。（本報資料照片）

北市府調查報告指出，高嘉瑜自5月30日至6月9日，8度向衛生局長黃世傑傳LINE訊息，希望能撥發疫苗給小禾馨診所，讓診所醫護施打，以保護孕婦及新生兒，獲衛生局疾管科同意配發40瓶。

疾管科後來考量有配發疫苗給小禾馨的前例，且有疫苗施打期限的壓力，才自行決定也發給好心肝，未經過貑市長黃珊珊授意。而在6月9日好心肝事件曝光後，高嘉瑜竟又傳訊給黃世傑，替禾馨再索討2瓶，但黃沒有回應。

事件爆發後，高檢署立刻指示北檢立案偵辦，查明有無不法，檢察官並於6月11日指揮廉調人員向健保署、北市府、診所調取資料，同日以證人身分視訊約談許金川等12人，但因有無涉及刑事犯罪仍待釐清，12人全數請回後，迄今仍維持「他」字案偵查中。