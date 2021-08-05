國民黨主席江啟臣今天接受廣播專訪，砲轟蔡政府執政貪腐、一黨獨大、專制獨裁，曾公開主張新聞媒體自由，如今卻大剌剌用政治介入獨立機關，先前他提告衛福部長陳時中圖利，拿台灣人民的生命當高端疫苗的白老鼠，國民黨若有機會重返執政，不管恢復特偵組與否，這些案子一定要拿出來辦。

國民黨主席選舉出現「朱江對決」局勢，兩人上午同一時段各自接受廣播專訪，江啟臣因搭車收訊不好一度斷線，主持人王淺秋利用空檔爆料，抱怨朱立倫陣營直到昨天傍晚才跟她說要上友台節目，算是領教到「朱式風格」，被挑三揀四說實話「感受不舒服」，反觀江啟臣對節目「尊重」、「溫暖」，後來連線上的江啟臣僅笑談稱「我沒聽到」。

江啟臣上午接受《千秋萬世》廣播專訪。（摘自千秋萬世直播畫面）

江啟臣說，國民黨曾經有做不好，被詬病說專制等，但和民進黨比較，民眾會覺得民進黨不只行政做不好、經驗不夠，政策不好外，還貪腐、一黨獨大、專制獨裁，公開主張新聞自由，卻大剌剌用政治介入獨立機關。

江啟臣表示，國民黨在立院絕對是弱勢，無法從立法來監督，得靠發動大規模抗爭、遊行，或者司法與監察途徑，但監院已被民進黨派好派滿，因此必須走司法途徑。

江啟臣指出，他先前提告衛福部長陳時中圖利，日前高端EUA審查會議紀錄出爐，他補充告訴理由，他痛批，高端跑去巴拉圭做三期試驗，每位受試者發放一萬元美金，但台灣人打高端什麼補償都沒拿到，而是拿命去換，罵蔡政府謀財害命一點也不為過，未來就看司法怎麼處理。

江啟臣強調，國民黨若有機會重返執政，不管是否恢復特偵組，這些案子一定要拿出來辦，希望人民給國民黨機會，重返執政後，把民進黨胡作非為等行為，都應拿出來徹查清楚。