歐盟藥品管理局（EMA）23日批准，美國莫德納（Moderna）疫苗可給12到17歲青少年接種，成為繼輝瑞╱BNT之後，第2款開放青少年施打的新冠疫苗。莫德納股價受到激勵，上周五大漲近8％。

歐盟對莫德納疫苗開放青少年接種亮綠燈後，23日莫德納股價收漲7.8％，報348.83美元，今年迄今漲幅約莫210％。

EMA指出，以超過3700名12到17歲青少年為對象的研究顯示，品名為Spikevax的莫德納疫苗，施打在青少年身上產生的抗體反應，與18到25歲的成人類似。

跟成人一樣，青少年受試者接種莫德納疫苗後，最常見的副作用為手臂痠痛、頭痛、倦怠等。接種方式與18歲以上成人一致，須施打2劑，間隔時間為4周。

生技新創公司莫德納5月宣布，臨床試驗結果證實，該公司的新冠疫苗，打在青少年身上安全有效。

在莫德納獲准前，僅有美國藥廠輝瑞與德國生技公司BioNTech合力開發的新冠疫苗，可供北美及歐洲地區年滿12歲的青少年接種。

疫苗施打對象向下延伸到青少年，被認為是達到群體免疫重要的一環，加上目前蔓延全球的Delta變種病毒有很高的傳染力。

不過美國與歐洲主管機關警告，年輕成人和青少年無論是接種莫德納或輝瑞疫苗，極少數會出現胸痛及心肌炎等不良反應。

輝瑞和莫德納已著手對12歲以下幼童進行試驗，年齡介於6歲到11歲。這類研究比較複雜，青少年接種的疫苗劑量與成人相同，但研究人員給幼童受試者施打的劑量較少。針對國小學童的初步試驗結果，預計在9月出爐。

此外以色列衛生部最新公布的報告顯示，Delta變種病毒很難對付。根據6月20日至7月17日的追蹤研究，Delta變種病毒肆虐下，輝瑞╱BNT疫苗的保護效力下降到39％。但預防重症和住院的效力，仍各有91％及88％。