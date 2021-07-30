打疫苗成全民運動，有媒體在疫情記者會上詢問，現在第1劑打完莫德納疫苗，等著打第2劑的共有273萬人，不過現在疫苗預約平台還在開放莫德納選項，那現在登記會不會打不到？陳時中回應：打到機會相對小！

陳時中表示，莫德納相對量比較少，整體還在規劃中，不過現在沒有先打莫德納再混打其他的例子，因此會用整體的量撥一半，作為第1劑施打，因此第2劑剩餘的量就不多了。

疫苗預約平台還開放莫德納選項，只勾選莫德納的民眾共有346萬人，最快何時打到？陳時中指出，依照現在的劑量情形，要能夠打得到的相對機會小，若我國增購的100萬劑莫德納能早點到貨，那這樣就有辦法擴大施打，或是未來有更多研究，指出第1劑打莫德納，第2劑能混打其他，那提供的量就能變大。

至於民間企業洽購的1500萬劑BNT疫苗，第1批到貨時間大約在何時？陳時中說明，其實各類疫苗的進貨時間都有約略的概念在，但是事實上在整個進貨流程都會延遲，因此目前還沒辦法準確報告，一有消息會和大家說明。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，降為二級警戒，許多企業仍在觀望，並實施各項應變措施，展現企業經營的韌性，讓員工能夠共同抗疫。1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」遠端管理的強大效能，已幫助許多企業度過緊急時刻。另外，1111人力銀行在疫情期間，推出了在家工作專區以及兼差打工專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作的職務，在家就能辦公，較不易受後續疫情走勢影響，先求有再求好。