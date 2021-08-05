新冠肺炎疫情趨緩，今日新增6例本土個案，確診個案中0人死亡。由於8月9日將至，外界關注疫情警戒是否有變，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今再預告，計畫維持2級警戒，但會對現行政策窒礙難行之處進行微調。

陳時中表示，基本上，全台上禮拜開始從3級緊戒降至2級，管制上有放鬆，降級的第1周沒有看到特殊情況，但是一周的觀察期不足。

8月9日以後，陳時中表示，計畫維持2級警戒，但他強調現在講的是建立在疫情沒有大變化的前提之下，不會做升降機準備。對於一些開放的行業，或是沒開放的，或是有指引上窒礙難行的，指揮中心會再檢討，進行微幅調整。

對於8月9日以後長照機構的管制是否能放鬆？陳時中表示，目前長照機構打疫苗比例蠻高，但是近來的群聚也有人打過疫苗，需要進一步觀察，不過開放也不是沒有可能。

另一方面，台北市長柯文哲有意在九月重啟萬華阿公店，條件是營業人員必須造冊打疫苗，同時禁止從事色情行為，預計9月可上路。一旦被發現就會開罰20、30萬，甚至斷水斷電。

對此，陳時中表示，他承認這是萬華的長期文化，其中包含錯綜複雜問題，8月9日以後沒降級準備，八大行業不在開放項目，但茶室屬於特殊文化，北市府若有不一樣的想法，歡迎與中央討論。