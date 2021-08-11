台中捷運綠線G9-1 ＆ G9-2聯開案自去年招商流標迄今已年餘，眼見其他捷運站的聯合開發案接連承案，當初與市府進行共同土開的廠商被成本壓得跳腳，市議員李中11日質詢時要求交通局要在年底前完成招商，同時也可一併解決市府辦公空間不足問題。

李中指出，市府當初與廠商一起進行土地開發，G9-1與G9-2廠商支出開發成本後，原本以為在捷運開通前，市政府就能完成招商讓他們收支平衡，但歷經兩任市長，這兩站的招商仍然在紙上作業階段，讓他們的財務撐得很辛苦；現見其他站的開發都已完成招標簽約，希望交通局在這兩站的作業能加把勁，在年底前要有成果展現。

李中說，市政府的辦公空間不足，因此有許多局處散落在市府外，前市長林佳龍還搶臺中高農的土地要來蓋第二辦公大樓，這個問題要解決，其實就落在G9-1與G9-2的開發案上，交通局可以思考把機158用地一起納入開發，屆時在G9-1或G9-2視需要保留約一萬坪的面積來作為都發局、環保局、交通大隊等局處辦公空間，既不用市府花錢，蓋得速度又快、品質說不定還會更好。

李中強調，若第二辦公大樓坐落在捷運站，公務人員上下班更可利用捷運與幹線公車，還能順帶解決交通與停車問題，可謂一舉多得。希望交通局不要陷在本位主義中，儘速與都發局與市府高層商議，提出更有建設性、更周延的方案，一次性解決問題。