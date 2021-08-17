新北市淡水舊公所位處淡水老街精華地段，因廠商合約到期財政局標租，經歷3次投標，結果都不理想，市府決議收回規畫成「老、中、青」都能使用的大樓，設置公托中心、運動館等，新北市議員鄭宇恩指出，附近已有數間運動場館，運動館不符地方期待，財政局回應，將與地方協商，盡力符合民眾期待。

淡水舊公所坐落於老街中心，是絕佳精華地段，市府2017年辦理招商拚活化，由嘉義食品公司以年租金456萬得標，租約中規定廠商提供一半空間作為文化導覽回饋地方，嘉義食品租約2020年底到期，財政局2020年9月起重新標租。

財政局歷經3次招標，結果都不盡理想，因此新北市府決議，將大樓收回，規畫符合「老中青」都可使用的大樓，包含：一、二樓為公共托育中心，三樓為微型運動場館，四樓為身障人士的公益小作所，五樓則為市民活動中心。

新北市議員鄭宇恩指出，三樓「微型運動中心」政策應補足沒有運動中心的行政區。淡水舊公所鄰近10分鐘車程，至少有2家健身房，體育處設置微型運動中心應該去開拓無民間健身房的地區，像是八里和三芝的鄉親都還在等待室內運動中心，懇請市府聽見地方的聲音。

財政局表示，財政局依照各局處所提需求場地進行評估，全程都有專案檢核小組檢驗，6月30日財政局與體育處、社會局、淡水區公所會勘，決議大樓規畫，地方若有其他意見，未來將會採納、溝通，盡力符合民眾對大樓的期待。

體育處補充，2019年已針對三芝公有零售市場轉型健身中心招商3次，然而無廠商有意願經營，新北推動運動中心2.0計畫，以低度使用空間活化為規畫重點，若城鄉型行政區有適合空間，且有潛在廠商有意願經營也會設置健身中心。