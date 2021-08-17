台中市廚餘回收問題一籮筐。市議員林德宇、陳世凱17日在議會質詢中指出，明年1月起台中市就要強制分類生廚餘及熟廚餘，未確實分類將開罰；要求環保局應加強宣導，不要讓民眾都不知道新制上路就突然被罰，並持續加強廚餘回收效能及提高民間業者確實分類回收的誘因。環保局長陳宏益說，環保局將努力提供價格誘因。

林德宇表示，根據環保署統計資料，108年台中市每人每天平均可回收0.04公斤廚餘，109年進步到0.067公斤，但距離台南市的0.089公斤、新北市的0.086公斤還有段距離，他詢問，目前台中市在廚餘回收的工作上，還有哪些可以加強的地方？

環保局長陳宏益表示，過去台中市只有收熟廚餘，但中部地區養豬戶不像南部那麼多，因此處理量能較不足，就他所知台北、新北都是花大量成本將廚餘運往中南部處理。目前外埔綠能園區全量運轉後，每天發出來的電可以賣5萬多元，所以台中現在大量蒐集生廚餘，也因此明年開始要將生熟廚餘強制分類。

林德宇指出，雖然局長說台中現在正在大量蒐集生廚餘，但目前台中大部分社區大樓委由民間業者處理垃圾，而許多業者並未確實分類生熟廚餘，甚至將廚餘與一般垃圾一起送進焚化爐處理，影響焚化爐焚化效能。

環保局長陳宏益承認，由於生廚餘要送到較遠的外埔，處理費也沒有比較低，讓業者主動分類、送去外埔處理的意願相當低，他說環保局會努力提供價格誘因。

林德宇表示，明年1月就要開始強制執行廚餘分類，可能還有民眾不知情，環保局一定要做好相關的宣導，並且對一直沒有改正的家戶、社區做警示，不能讓民眾什麼都不知道就突然被開單。林德宇強調，胡蘿蔔跟棒子都很重要，價格誘因與裁罰同時並行才能達到政策目的。

陳宏益強調，今年都是宣導期，距離明年新制上路還剩4個多月，環保局會加強宣導，也會持續跟社區溝通，讓他們願意配合，未來社區廚餘桶就是要放兩桶，一桶生廚餘一桶熟廚餘。