取自蔡英文臉書

今天是八二三金門戰役63周年，蔡英文總統視察飛彈指揮部表示，這場戰役中，台灣人民不分族群、不分先來後到，軍民同心，浴血奮戰，守住前線，也守住台灣。當敵軍壓境，團結一心才能保家衛國，單憑一黨一派無法抵禦外侮。她要求中華民國國軍保持高昂戰鬥力，讓全世界看見保家衛國、守護家園的決心。

蔡英文今天在國安會祕書長顧立雄、副祕書長陳文政、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、空軍司令熊厚基等人陪同下，首先抵達「軍備局生產製造中心」，聽取主任王國樑簡報及參觀軍品展示；隨後前往「空軍防空暨飛彈指揮部」，聽取連長黃亮瑜簡報，視導發射區平臺，並頒發加菜金慰勉國軍弟兄姊妹的辛勞。

蔡英文在空軍防空暨飛彈指揮部表示，今天是八二三金門戰役的63周年，在這場必須被紀念的戰役中，台灣人民不分族群、不分先來後到，軍民同心，浴血奮戰，守住了前線，也守住了台灣，向全世界展現了台灣人民自我防衛的決心。

她說，「八二三」的經驗告訴我們，當敵軍壓境，團結一心才能保家衛國。「單憑一黨一派無法抵禦外侮」，只有同心協力、堅定信念，我們才能夠守護自己的國家，守護我們心愛的家人。

她也要提醒，當我們保家衛國的決心越強，境外勢力輕舉妄動的可能就越低，我們要做最充足的準備，才能夠制敵機先。「台澎金馬是生命共同體，國人團結、國家一體，這就是八二三的精神」。

蔡英文強調，這幾年來，為了展現自我防衛的決心，我們持續推動國防改革。除了國機國造、國艦國造的國防自主規劃，也積極在不對稱作戰、後備改革的領域努力，希望國防改革能夠更貼近當代的需求。

她說，我們也提高軍人的待遇，努力改善軍中的生活環境，務求提高軍人地位，強化士氣和國民信心。「我始終相信，有堅實的國防，才能夠保疆衛國。堅實的國防，要仰賴堅強的部隊，也就是在座各位。」

蔡英文表示，在簡報當中，她看到大家在防空戰備上的付出和努力。我們也許沒有辦法控制敵人把飛彈對準在哪裡，但我們絕對有能力，阻止敵軍的飛彈侵襲我們心愛的家園。

她強調，「空軍防空暨飛彈指揮部」是防空的重點單位，她要再次感謝大家不分晝夜，守護台灣的天空、守護人民的安全；「我也要請各位務必做好戰訓本務，保持高昂的戰鬥力，為捍衛家園付出努力」。

下個月就是漢光實兵演練，她要求國軍全力以赴，以最精實的表現，讓全世界看到中華民國國軍保家衛國、守護家園的決心。國土主權，寸步不讓，民主自由，堅守不退，「再次謝謝大家的努力。」