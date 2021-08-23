桃園市黑毛豬養豬場全國之冠，日前國內首度查獲越南走私肉品中含有非洲豬瘟病毒，疑似流入市面，桃園市環保局為預防非洲豬瘟，23日完成166家廚餘養豬全面查核，全數合格。

環保局長呂理德表示，環保局自108年2月19日起針對已經取得再利用檢核166家廚餘養豬場加強巡查，都有進行定期稽查作業，累計至110年7月共稽查1645場次，不合格的養豬場將依廢棄物清理法處罰6千元以上300萬元以下罰鍰。

呂理德指出，配合行政院環境保護署「地方環保機關持續加強稽查廚餘再利用檢核養豬場計畫」，每車組均配帶紅外線溫度感測器，現場量測蒸煮溫度，除要求養豬戶做好廚餘再利用上網申報及記錄蒸煮情形，蒸煮中心溫度應至少90度，且須持續1小時以上，從養豬的源頭做好嚴格把關。

環保局表示，可能產生大量廚餘包括企業、工廠、飯店、量販店、超商、超市等，可至桃園市廢棄物清除處理商業同業公會( http：／／www.epty.org.tw／ )查詢或自行找廠商協助清理。環保局呼籲廚餘一定要減量，要從源頭適量及惜食做起，於末端排出前請先瀝乾脫水，可以減少2至4成處理費，相關廚餘回收及非洲豬瘟防疫宣導，在桃園市政府環境保護局資源回收教育網( https：／／recycle.tyemid.gov.tw／？s=％E9％9D％9E％E6％B4％B2％E8％B1％AC％E7％98％9F )都有詳細說明，供市民朋友查詢。

環保局說，食安不能有絲毫鬆懈，仍會定期與不定期稽查具有再利用身分的業者，只要發現未達標者，一律以違反廢棄物清理法第12條或第39條告發。而收受餐廳廚餘者，至少罰6000元以上300萬元以下罰鍰，經限期改善仍不改善者，將禁用廚餘，捍衛食安源頭定勤查嚴辦，絕不寬待。