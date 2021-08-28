禁廚餘養豬，桃園市環保局兵棋推演，協調環保公司擴大處理量、對165家廚餘養豬場大稽查，並嚴查私設廚餘桶。(環保局提供／蔡依珍桃園傳真)

行政院下令9月1日起禁止廚餘養豬1個月，桃園市環保局兵棋推演，協調環保公司擴大處理量、對165家廚餘養豬場大稽查，並嚴查私設廚餘桶，目前已移除5桶，強調非洲豬瘟要市民齊心防範，呼籲來路不明的肉製品直接丟入垃圾車，並落實「廚餘瀝水、減容減量」，減輕廚餘收運負荷。

「不改變原來廚餘的收集清運方式！」環保局表示，30日起禁止廚餘進入養豬場，9月1日至30日禁止廚餘養豬，桃園市的家戶、機關、學校，將依照原模式，將廚餘交給清潔隊，餐廳、旅館等事業單位也維持將廚餘交給原委託的廚餘養豬場或廚餘清運業者，再由廚餘養豬場或廚餘清運業者運送至指定地點、位於蘆竹的「先趨科股份有限公司」免費處理，確保桃園廚餘清運及處理不受影響。

環保局長呂理德說，中央政策推出後就不斷地兵棋推演，採雙軌制，除協調泓橋環保公司擴大每日處理量至100公噸，請清潔大隊、中隊將家戶廚餘送至泓橋堆肥處理，考量桃園每日餐廳產生的事業廚餘約74公噸，以專案同意先趨科技公司緊急處理，桃園市養豬協會27日也和公司協商進場方式，確保家庭和事業廚餘都能妥善處理。

環保局也稽查165家廚餘養豬場，確認養豬場依照溫度 90度及至少1小時以上的規定蒸煮，未來1個月也會與農業局合作確保「廚餘零進入」，目前也已移除5桶私設廚餘桶，後續也會加強管控及追蹤廚餘流向。呼籲民眾先瀝乾家中廚餘水分、減少體積，減輕後端處理量能，也增加廚餘去化的加乘效果。