台南市政府農業局在永康區查扣1件來自越南的肉鬆送驗中。（農業局提供／洪榮志台南傳真）

含非洲豬瘟病毒的豬肉製品從越南走私來台，台南市政府環保局查核全市以廚餘養豬的畜牧場。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

非洲豬瘟流行將具毀滅性影響，鑑於目前已有含非洲豬瘟病毒的豬肉製品，被查獲從越南走私來台，台南市政府農業局經連夜查緝，在永康區查扣1件來自越南的肉鬆送驗中；市府環保局也盤點全市以廚餘養豬的畜牧場，經分頭查核列管的14家畜牧場，業者均依規定高溫蒸煮攝氏90度以上，且時間至少1小時。

市長黃偉哲認為，此次民眾檢舉從外國走私進口的豬肉製品，查驗出帶有非洲豬瘟病毒，加上迄今已有一段時日，代表台灣應有非洲豬瘟病毒的肉製品在各地販售，這對國民健康及養豬產業都是非常嚴重的事情，農業局已在昨晚連夜成立緝查小組，展開全面稽查作業。

農業局副局長陳仲杰也說，昨晚徹夜稽查後，全市總計需清查103處，直到中午12點已完成60處，尚未稽查43處，預定今天就會全部稽查完畢。目前已在永康查獲1件肉鬆，當事人表示是家人從越南寄來，僅供自行使用，經報請檢察官指示先行查扣，再由動保處送驗。

環保局表示，由於有人從越南非法進口豬肉製品，此次查核14家廚餘養豬場時，也特別確認有無收受越南餐廳或越南小吃美食店的廚餘；在稽查過程中，養豬業者更透露，本身也很擔心非洲豬瘟，不會拿自家養豬場開玩笑，都有依規定蒸煮廚餘。

環保局指出，畜牧場使用廚餘再利用，必須確實經高溫蒸煮90度以上，且蒸煮時間至少1個小時，才可用於餵食豬隻，以確保豬隻安全無虞，此次查核的畜牧場均依相關規定進行再利用，同時近期也沒有大量豬隻死亡情形。

不過，環保局重申，一旦查獲違法使用廚餘的養豬場，將一律依違反廢清法開罰，決不寬貸。