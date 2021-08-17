智慧財產及商業法院7月1日上路至今，商業法院收到6件新案，其中4件已有效終結，其中包括涉及「東元電機與菱光科技」2件及「南港輪胎與泰豐輪胎」2件之商業保全事件紛爭，其中有3件未抗告已確定。

這4年妥速審結的案件是東元電機與菱光科技的董事會決議效力爭議、股東會表決權數及選舉權數爭議，及南港、泰豐輪胎行使股東制止請求權及其緊急處置。

司法院民事廳廳長李國增表示，商業法院新收6件商業案件的類型，包含了確認董事會決議無效、損害賠償、定暫時狀態處分及緊急處置；商業法院就重大商業事件的審理，採二級二審及調解前置程序，同時採行律師強制代理、電子書狀傳送系統等。

司法院發言人張永宏指出，從「護國神山」到「護國群山」，台灣企業屢屢在國際間發光發熱，為使台灣企業能夠安穩發展，維持國際競爭力，司法院近年朝完備訴訟保護、提升專業知能、全面性修法等3大面向，持續提升營業秘密案件審理的專業性與裁判品質。

行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳表示，司法院自今年1月起，逐步修訂相關規範，使營業秘密審理在訴訟程序中的保護更為完備，根據司法院統計，各地方法院近3年審理違反營業秘密法刑事案件共有85人，審判後有罪63人，有罪率為74.12％，近7成5。

為了增進法官審理營業秘密案件的專業知能，司法院今年更擴大開辦「營業秘密專業研習班」及「營業秘密行政人員專班」等課程，讓法官及行政人員均能瞭解營業秘密的重要性及相關規定。