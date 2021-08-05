新北市議員葉元之。（黃福其攝，資料照）

記者問高端遭陳時中怒飆「態度不健康」

26.5萬劑高端疫苗已完成封緘檢驗，但日前食藥署公布通過的批號並不連續，一名記者昨(4日)在記者會上追問指揮官陳時中，「高端疫苗的批次和數量是否難以掌握？」陳反嗆，「第一天說我不知道，第二天說我忘了問，用這態度不是一個健康態度」，掀起外界議論。國民黨新北市議員葉元之昨表示，之前面對答不出來的問題，陳時中的招式是「支支吾吾」，這次面對記者針對高端疫苗審查的問題，「他索性不演了，如果再這樣囂張下去，下次會不會直接上演拆麥走人的戲碼？」

當記者提問，「高端到底送了幾批疫苗作為封緘檢驗，為什麼問了兩天，指揮中心都沒辦法給出相關的數據呢？難道是沒辦法掌握這次疫苗的批次和數量嗎？」陳時中略顯不悅地回應，「這樣的問法不好，我昨天就跟你講我忘了問，妳第一天問我不知道，第二天我跟妳講我忘了問，用這樣的態度，我想不是健康的態度，批號跟大眾利益關係不大，目前有4批已經在封緘中、有10批在檢驗中，有要求8批重新補相關的資料。」

葉元之昨在臉書指出，「之前面對答不出來的問題，陳時中的招式是『支支吾吾』，顧左右而言他，用不知所云，來躲避記者的提問，企圖讓記者知難而退，這次陳時中面對記者針對高端疫苗審查的問題，他索性不演了，直接擺爛說『我就忘了問』，還嗆記者『這樣問不健康』，一副答不出來還理所當然的態度。如果再這樣囂張下去，下次會不會直接上演拆麥走人的戲碼？」

葉元之質疑，「陳時中的『笑轉生氣』，不就更讓人好奇，這背後有什麼不能說的秘密？如果政務官都是這種德性，難道有人沒把事情做好，面對外界質疑，也可以嗆說『我就忘了做』嗎？」「陳時中罵記者態度不健康，看來最不健康的是陳時中，虧他還是主管全民健康的衛福部長」。