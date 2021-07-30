指揮中心日前開放已打過首劑莫德納的民眾，至系統登記打第二劑的意願，但不少長輩看得霧煞煞，對此，新北市樹林區圳福里的里長蘇益合發文親切解釋，第一劑打莫德納的人登入預約平台後，會有紅字提醒你最快可打第二劑的時間，下方莫德納的選項也直接變灰鎖住，民眾只要取消掉其他疫苗的選項，就可以完成登記。

蘇益合昨天在臉書發文表示，民眾可以進行第二劑莫德納的疫苗施打意願登記，但目前疫苗沒有開放混打，因此系統已幫第一劑打過莫德納的人「強制勾選」莫德納的選項，所以大家只要把AZ和高端疫苗的選項取消掉，就可以完成意願登記。

從蘇益合分享的照片可見，已經打過第一劑莫德納的人，登入系統後會出現一排紅字提醒「你已接種過莫德納疫苗，最早可接種第二劑的日期為9月20日」。而下方可選擇的疫苗種類，可以選擇AZ疫苗，但莫德納疫苗的部分則呈現灰色上鎖的狀態。

長輩須上網登記第2劑莫德納接種意願，不少人看到眼花也沒弄懂，對此，新北是某里長PO文親授秘技。（圖／翻攝自蘇益合臉書）

蘇益合指出，民眾看到千萬別慌，莫德納的選項並非不能勾選，而是系統已經幫你強制勾選了，因為目前台灣還沒有開放混打疫苗，而已經打完第一劑AZ疫苗的人，目前也沒開放可以預約其他廠牌的疫苗。

疫苗意願登記系統27日重啟，讓已接種首第一劑莫德納的人，可以登記打第二劑莫德納的意願。不過，要注意的是，第一至第三類公費接種對象與孕婦，打完第一劑莫德納疫苗，需間隔28天才可打第二劑；其他種類的人打完第一劑莫德納，要等10至12周才符合打第二劑的資格。