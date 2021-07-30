《北京日報》用戶端30日報導，大陸新冠疫苗接種劑次已逾16億劑次，據大陸國家衛健委統計，截至7月28日，大陸累計報告接種新冠病毒疫苗16億124.9萬劑次，本輪接種1億劑次新冠疫苗只用了6天，接種恢復快速推進態勢，主要是在全大陸開展12至17歲民眾接種。

疾控專家表示，8月以後，大陸要全面為12至17歲民眾接種，家長或監護人需現場陪同，孩子在接種前要避免空腹、勞累，接種當天要穿寬鬆衣服、帶好身分證明。有預防接種證的盡量帶上，方便現場查詢。同時，接種前要如實向接種醫生告知身體健康狀況和病史，接種後要在接種門診留觀30分鐘，未出現不良反應方可離開。

根據疾控部門通報，南京市本輪疫情的病毒毒株為Delta（德爾塔）毒株。其病毒傳播力強，體內載量高，病人治療時間長，也更容易出現重症。接種新冠疫苗後仍被感染。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏已明確表示，注射疫苗後也可能有人感染，但如果不打疫苗，感染的人數可能會更多。

張文宏以智利最新研究資料舉例：智利評估了今年2月2日到5月1日大規模接種中國滅活疫苗人群疫苗的保護力，結果顯示對預防新冠感染的有效性為65.9％，預防患者住院的保護力為87.5％，對預防收入重症監護的保護力為90.3％，對預防死亡的保護力為86.3％。

張文宏分析，目前英國和以色列的疫苗接種率都接近了70％，近期放開後都出現了感染人數的明顯上升，但發病率的上升不再排擠醫療資源，新冠肺炎病死率也從去年最高的18％降至最近一周的0.1％，接近流感的病死率水準。這些資料顯示，未來哪怕每個人都打了疫苗，新冠仍然會流行，不過流行的程度會降低，病死率可以降低。人類應當做好長期和新冠病毒共存的準備。