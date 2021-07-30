疫苗預約平台開放意願登記，有AZ、莫德納和高端疫苗可做選擇，中央流行疫情指揮中心日前也宣布可以開始登記第2劑意願，但民眾實際登入後卻狀況百出，有民眾表示第1劑已打過莫德納，現在明明沒開放混打，系統卻開放第2劑可複選AZ、高端疫苗，民眾擔心，會不會排到不想打的疫苗。

民眾表示，指揮中開放預約第2劑之後，他就主動上網預約，沒想到實際登入平台後，然有看到自己接種的訊息，但意願勾選時，卻發現除了已經選定的莫德納之外，系統也預設勾選AZ和高端，為此他還手動一一取消勾選。不過心裡最擔心的是，現在根本沒開放第2劑混打，系統為什麼還預設民眾可選接種AZ或高端，要是一時沒看清楚、沒有手動取消勾選AZ和高端，會不會一有疫苗就安排他打，造成混打。

指揮中心莊人祥表示，平台只是開放意願登記，沒有控管只能勾選單一疫苗，且意願登記不表示後續就會打到該廠牌疫苗，系統中也有接種紀錄，屆時真要開放預約接種，系統會阻擋不符接種資格者，像是現在沒有開放莫德納混打其餘疫苗，所以民眾若勾選其他疫苗，屆時也會被排除，只會打到莫德納。

此外，許多優先接種對象日前都是採造冊、或自行到醫療院所上網預約，且接種時現場人員也有告知第2劑可回原處所接種，沒有使用過疫苗預約登記平台，但現在指揮中心宣布要上網登記第二劑意願，不少長輩就擔心如果不會上網登記是不是打不到第2劑？

莊人祥回應，未來是一律採預約制，需要上疫苗網站登記意願和預約，日前造冊接種的民眾或長者，目前正在研擬是否採批次上傳方式進行，但在此之前還是透過家人或鄰里長協助登記。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著警戒降至二級，民眾對疫苗的需求急速升高，特別是需要正常工作的上班族，目前商業活動雖然逐步恢復，但人流還沒有回到疫情前的水準，為了協助上班族提升短期收入，1111人力銀行同步推出兼差打工專區及在家工作專區，協助疫情期間收入受到影響的上班族，降低衝擊。