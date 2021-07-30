Delta病毒蔓延全球，疫苗的供貨仍然十分緊繃，亞洲多地疫苗供不應求，mRNA療法生技廠莫德納（Moderna）指出，由於實驗室測試操作出了些問題，雖然目前已經得到解決，但仍會影響未來2至4周，美國以外地區的疫苗交貨時間。

《路透社》報導，莫德納發言人27日表示，受到實驗室測試問題影響，美國以外地區的疫苗生產合作夥伴將面臨供貨延誤的風險，雖然問題已經解決，但仍會影響未來2至4周的供貨。

由於過去疫苗供需緊繃，為了加快疫苗的供貨速度，該公司並未預留庫存，也就代表沒有足夠的存貨量來應對貨物延遲的情況。

莫德納聲明中指出，目前正與製造合作夥伴共同努力，設法讓受影響國家的短缺降到最低，不過並未具體透露哪些國家，以及受到影響的程度。

韓國國務總理金富謙表示，有接獲莫德納通知疫苗的生產上出現問題，供應疫苗的計畫也被迫進行調整，但並未透露莫德納疫苗產線出現何種問題。

韓國疫苗採購組組長Jung Eun-young指出，供應問題和瑞士的承包製藥廠龍沙（Lonza）和西班牙一家負責裝瓶業務的公司有關，這也就意味著，不僅是韓國，只要是於這些生產地取得疫苗的國家都會受到影響。