位於新竹縣湖口鄉的天主教仁慈醫院，30日上午湧入百名要打AZ疫苗的民眾，但院方並未收到AZ疫苗，經新竹縣衛生局緊急調度，院方導引人流前往距離約300公尺的湖口衛生所，平息這場紛亂，衛生所也為民眾接種完畢。

院方表示，醫院30日上午8點30分開始，要為160名預約打第二劑莫德納疫苗的民眾、孕婦，接種莫德納疫苗，但隨後發現號碼牌不夠發，且前兩名預約民眾，都說是預約AZ疫苗，院方發現問題後，隨即跟衛生局聯繫。

據了解，院方是收到莫德納疫苗而非AZ，推測可能是公費疫苗預約平台上出現狀況，加上同在湖口的大型接種站王爺壟運動公園，30日並未提供服務，才導致要打AZ疫苗的民眾，填選仁慈醫院作為接種地點，出現這起疫苗接種烏龍。

新竹縣衛生局指出，在疫苗預約平台作業上有所疏失，未先通知、配送疫苗至醫院，導致醫院措手不及，當天立即請湖口鄉衛生所緊急加開疫苗門診，上午11點前已為285人完成接種AZ疫苗。