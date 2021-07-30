國內疫情趨緩，降為二級警戒，恢復正常運作，加速上班族施打疫苗的意願，但有不少人在接種完新冠疫苗後都出現副作用，就有名女性上班族在網路上表示，自己打完AZ後頭爆痛「覺得眼睛掉出來」，不過老闆的一句話讓她相當猶豫到底該不該請假，貼文曝光引發上班族討論，更意外釣出網友分享公司的超讚福利

這位女性上班族說自己打完疫苗後，身體非常不舒服，不過，老闆卻跟她說，他的女兒及兒子打完後都沒有感覺，這也讓原PO非常猶豫詢問，「大家打AZ隔天都有請假嗎？」

文章PO出後網友熱烈回應，「聽說身體越健康反應越大」、「為了不讓妳請假，老闆什麼謊言都說的出來，最好隔天請假」、「我打莫德納，我想上班，可是老闆娘要我們多放兩天…只有手痛，手舉不起來，頭痛而已」、「請假這種事自己決定不就行了」、「隔天起來馬上請，很像昨晚喝了很多很多酒又掉到水溝裡面」、「有請假，第二天有疲倦感」。

網友回應五花八門，但最讓人羨慕的是，竟然有網友分享自己公司不止給2天的疫苗假，薪水也照算，讓大家認證根本幸福企業，由此看出，每家公司對於施打疫苗都有不同的做法。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著警戒降至二級，民眾對疫苗的需求急速升高，特別是需要正常工作的上班族，中央流行疫情指揮中心也公布過施打疫苗可以請「疫苗接種假」，依法雇主不能拒絕給假，但可以不支薪，員工在請假後，雇主也不得做出處罰。