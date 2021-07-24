台灣開放特定族群接種第二劑莫德納疫苗，一名旅居美國的網紅拍影片分享打第二劑莫德納疫苗的過程，打完當天都沒事，第二天開始全身痛、肌肉無力、發熱，而她的老公更是蓋三條棉被都還覺得冷，讓她驚呼第二劑真的是大魔王，並分享幾個小撇步減緩打疫苗的疼痛感，其中包括睡飽、吃的營養。

旅居美國的台灣網紅「Violet Vacay」日前發布Youtube影片，分享施打第二劑莫德納疫苗的過程，她和老公都是打莫德納疫苗，聽說接種第二劑的副作用會更明顯，因此她在接種前也作足了準備，接種前一天提早睡覺、曬曬太陽和做運動。

旅居美國的網紅透露，打第2劑莫德納是大魔王，副作用超驚人。（圖／翻攝自Violet Vacay的YT影片）

網紅「Violet Vacay」透露，她接種疫苗沒覺得特別痛，打完一個小時去逛好市多也完全沒事，到了晚上九點多還是精神滿滿，除了手臂有點痠痛之外，並沒有特別不舒服的地方；反觀她的老公因為過去一周工作太忙，導致睡眠時間不足，因此這次打針特別痛，到了晚上九點就已經累倒在床上。因此她也忍不住說，有睡飽真的有差。

網紅「Violet Vacay」表示，到了第二天，她一睡醒就感覺全身痠痛、肌肉無力和發熱等症狀；老公則是全身都痛、皮膚對風很敏感、持續流汗，且蓋著三條被子都還是發冷，因為打完第二劑的副作用實在有點厲害，讓兩人一路昏睡到下午四點左右，也讓她忍不住感嘆說「第二劑真的是大魔王」。

網紅「Violet Vacay」指出，打完疫苗後的第二天，她們夫妻倆都沒有什麼食慾，肚子還有點陣陣絞痛，甚至覺得噁心想吐，感覺有點像是食物中毒的症狀，因此覺得有些不舒服，也沒有力氣去做事情。

Violet Vacay夫妻藉由自身打疫苗的經驗分享幾個小建議，其中包括在接種疫苗前一天睡飽、吃營養的食物，另也避免在慣用手打疫苗，因為打完手臂真的很痠痛，而長髮的女生建議在打疫苗前一天先洗頭，避免第二天副作用嚴重，在床上黏膩更不舒服。

網紅「Violet Vacay」也建議大家可以與伴侶錯開時間打疫苗，因為兩人同一天打恐會出現無法照顧小孩或寵物的狀況。另，打完疫苗隔天也不要安排重要工作或會議，最好可選在周五打。大家也可先準備冬天的厚棉被，因為不知道是否會出現發冷症狀。

網紅「Violet Vacay」表示，當初打疫苗的時候，醫療人員也有建議她們，如果打完疫苗覺得非常不舒服，可以服用消炎、止痛藥，但她們本身並沒有吃，因為本來就預期會有不適症狀，因此咬緊牙關就撐過去了，且打完第三天後兩人就沒事了。