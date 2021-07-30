近期台灣疫情趨緩，民眾也開始陸續接收到施打疫苗通知，演藝圈也有許多藝人分享打疫苗後的狀況；日前一名瑞典籍的網紅Jonas在YouTube頻道記錄打AZ疫苗後的副作用，但不少網友納悶為何他身為外國人卻能優先施打，Joana的老婆美妝YouTuber查理就跳出來解惑，而Jonas也表達對台灣的感謝。

Jonas是來自瑞典的帥哥YouTuber，他和查理結婚後就留在台灣，28日他把打疫苗前後的狀況上傳到個人YouTube頻道，他透露自己是施打AZ疫苗，施打後最明顯的副作用就是輕微頭痛和手臂痠痛，還開玩笑說「感覺像是宿醉」，其他和平時沒有太大不同；另外查理也從照顧者的角度表示，Joans施打疫苗後居然沒有發燒，隔天還直接坐在電腦前剪影片，連退燒藥都白買了。

查理在影片中表示Jonas少了一個腎臟，所以才有機會優先施打疫苗。(圖/ 摘自I'm Jonas YouTube頻道)

但Jonas明明是外國人卻能優先施打疫苗，不免引起部分網友感到困惑，查理也特地在影片中提到，「可能是因為他只有一顆腎臟，所以被歸類在第九類接種對象」，她也知道「有些台灣人會生氣為什麼外國人能先打」，因此把Jonas身體狀況一併告知網友們。

從影片中也能看到，Jonas對於自己能快速打到疫苗，多次對台灣表達感謝之情，尤其最後強調自己是外國人，還是能快速接種疫苗，直言「非常感謝台灣」。