國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇今日（30）表示，全台尚有超過670萬人在苦等第一劑或第二劑莫德納疫苗，其中更有386萬人只勾選莫德納疫苗；然莫德納庫存至昨天僅剩69.6萬劑，且據了解莫德納因生產線問題將延遲交貨2至4週，台灣未來3個月內會有多少莫德納疫苗到貨，成衛福部部長陳時中「不敢說的真相」，這些苦等的民眾恐也將成為「莫德納孤兒」。

王鴻薇在臉書發文痛批，目前疫苗預約平台仍然放著莫德納選項，這個平台已經成為最大「欺騙」平台。莫德納目前根本極度嚴重不足，陳時中竟然不敢跟民眾說實話，讓超過670萬人苦苦等候第一劑或第一劑莫德納疫苗。

王鴻薇指出，目前中央的疫苗已捉襟見肘，莫德納庫存至昨天僅剩69.6萬劑，但是在預約平台尚有386萬人獨鍾莫德納，這些民眾從第一輪等到第五輪，身邊的同學，同事，朋友都已經打完了，他們還以為很快就輪到他們。除了苦等第一劑的莫迷，之前已施打第一劑莫德納的285萬人，因為政府尚未開放混打，國際間也少有第一劑莫德納打完混打其他疫苗的研究，這些人也在等待第二劑莫德納。那麼，3個月內，台灣會來多少莫德納？

不僅如此，王鴻薇質疑，根據外電報導，莫德納因為生產線問題，未來2至4週都會延遲交貨，其中已經影響到韓國的7月交貨時間，預期其他國家的供貨都會延遲。目前台灣庫存莫德納劑量，只是第一劑和第二劑需求的一成，「請問陳時中，下一批的莫德納何時會到，到貨量多少？不敢說嗎？還要繼續矇下去嗎？選擇莫德納的民眾還要等多久？還是會被懲罰嗎？」