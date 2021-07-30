國內公費疫苗第四輪將於今日（30）起施打，但部分縣市卻傳出疫苗不足，宣布暫停接種或是停止線上預約。衛福部部長陳時中28日表示，第四輪疫苗預約與前幾輪相比較踴躍，剛進58.2萬劑AZ疫苗一週內會檢驗完畢，並分送至各地繼續接種。對此，國民黨台北市議員張斯綱表示，人民預約了、資格也符合了卻鬧疫苗空窗，「不要再厚著臉皮推拖拉了」，呼籲政府最好趕快將疫苗採購與預約權力下放。

張斯綱29日在臉書發文表示，施打意願登記了，資格符合也預約了，然後呢？疫苗鬧空窗，地方政府只能紛紛降載或暫停預約施打，民眾白忙一場繼續苦等。張質疑：「咦，這就怪了，中央政府不是總說疫苗總量足夠、各縣市的疫苗分配數額也掌握在手裡，說是會進行滾動式檢討嗎，請問疫苗呢？滾去哪了？我看乾脆就下台吧！」

張斯綱痛批，疫苗吃緊的時候說中共打壓買不到疫苗；疫苗稍有到貨的時候就拿地方政府的施打速度來說嘴，一下子說打太慢，另一下子又說要注意疫苗調控，「搞得我好亂啊」，中央政府大權一把抓，疫苗的採購、分配都在其手上，結果卻是一件事也沒辦好。

對此，張斯綱呼籲蔡政府，「不要再厚著臉皮推拖拉了」，最好開放民間團體與企業自購疫苗，然後將接種疫苗的預約制度與施打順序下放權力予地方政府，按照告自實際情況去做準備，補上目前不足之處，讓民眾儘早免於疫情威脅。