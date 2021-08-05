「唐鳳系統」COVID-19疫苗預約接種疫苗，台中市第4輪預約民眾，5日在太平區太平國小、中平國中、新光國中、太平國中4處快打站進行施打，祈求土地公保佑，讓疫情趕快過去，新坪里福德正神祠提供4處快打站，防疫面罩共1000個及礦泉水50箱，讓注射的民眾使用，發揮守護鄉里的精神。

太平區新坪里福德正神祠廟方人員指出，團結抗疫，做好防疫挺台灣，在本土疫情仍持續狀況下，希望民眾落實防疫，感謝快打站第一線醫護及工作人員無畏病毒之勢，全心投入防疫勤務，除敬佩並以實際行動力挺。

捐贈物資現場由新坪里福德正神祠主任委員，暨里長聯誼會長的新坪里長紀進豐，與廟方同仁一同捐贈，由快打站總指揮官、太平區長許貴芳代表受贈，許貴芳並頒發感謝狀給廟方。

太平區長許貴芳表示，新坪里福德正神祠常年造福地方、熱心公益，積極照顧弱勢，捐贈太平快打站防疫面罩1000個及疫苗施打的民眾飲用的礦泉水50箱，展現「防疫愛太平」精神，陸續將防疫物資送抵4處快打站，醫護及工作人員皆感受社會的溫暖及支持。

許貴芳感謝新坪里福德正神祠長期投身公益慈善工作，尤其在全民抗疫期間，不但發揮土地公守護鄉里的精神，慷慨捐贈防疫物資，大大鼓舞了快打站人員士氣，希望公私協力合作，共同挺過疫情，守護所愛的家園。