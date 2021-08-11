一見雙雕藝術季登場，海洋動物可愛俏皮。(劉秀芬攝)

一見雙雕藝術季登場，喔熊黑琵樂透「踩」。(劉秀芬攝)

台南市長黃偉哲與參觀小朋友合照。(劉秀芬攝)

一見雙雕藝術季登場，打造有著童話城堡與豐富生態的鹽樂園。(劉秀芬攝)

邁入第10年的「一見雙雕藝術季」系列活動鹽雕展，11日在台南七股鹽山正式開展，為呼應永續再生的環保理念，今年特別推出漂流木雕地景藝術展，21日於馬沙溝海洋休閒運動渡假中心登場，台南市長黃偉哲上午也到七股鹽山參觀鹽雕展，與木雕「一臂之力」俏皮合照，鼓勵大家儘快施打疫苗。

由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2021一見雙雕藝術季」系列活動，今年以「愛你而已-鹽續幸福雲嘉南」為主題，打造有著童話城堡與豐富生態的鹽樂園，包括鹽雕與漂流木藝術，其中漂流木創作於馬沙溝海洋休閒運動渡假中心展出，今天鹽雕展在七股鹽山先登場。

黃偉哲表示，一見雙雕是一個有歷史、有傳承，且過去創造非常好的佳績，非常感謝雲嘉南風景區管理處及台鹽、馬沙溝，從第一年沙雕加鹽雕，今年有新的元素，就是木雕，在疫情解封之後，希望有更多的好朋友能一起來，在海邊空氣好，這是防疫健康遊，希望大家抓住暑假的尾巴，能夠來七股，能夠徜徉在海風之中、來一見雙雕。

雲嘉南管理處處長徐振能強調，最近COVID-19疫情趨緩，雲嘉南管理處率先為大家開啟藝術、觀光新體驗，鹽雕展於今日正式展出，另漂流木雕地景藝術展，預計8月21正式開展。活動長達2個月，歡迎大家來感受由鹽所散發的天然負離子，協助舒緩焦慮與壓力，讓人感到溫暖、放鬆與安心、幸福的力量。

雙雕策展人鄭凱元表示，今年以「愛你而已-鹽續幸福雲嘉南」為主題，打造有著童話城堡與豐富生態的鹽樂園，作品包含「LOVE雙心奇緣」、「喔熊黑琵樂透『踩』」、「海蘿拉鹽精靈」、「蟹老闆的家」等等，以及重新整裝上陣的「星心相愛」，結合燕子風箏藝術，增加整體作品新生命。

漂流木雕地景藝術作品包括適合親子共遊的「幸福遊具」，以及向海致敬的「海洋的呼喚」等等，期盼讓一見雙雕藝術季成為嶄新的雲嘉南藝術殿堂。

另外，鹽雕展館內也特別以漂流木製作了時下最夯的針筒，作品名稱「一臂之力」，鼓勵大家儘快施打疫苗，同時2020展館的作區「鹹鹹在家」也重新整理布置，有著以鹽打造的洗手台來提醒大家勤洗手、還有守護台灣的醫護英雄們「台灣加油」等，歡迎大家來感受溫暖、放鬆與安心、幸福的力量。

雲嘉南風景區管理處表示，配合「2021一見雙雕藝術季」開展，「台灣好行-61西濱快線」及「61-1支線」將於8月14日正式復駛，西濱快線更與在地觀光圈業者合作，於平台推出2款旅遊套票，凡購買限量的「北門祕境二天一夜小旅行」或「鐵馬漁村一日遊」每人即可獲得旅遊防疫安全包1份。