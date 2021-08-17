台灣歷經三級警戒、二級警戒，目前疫情尚未明朗，隨著歐美場館解封，國外音樂家大都暫時來不了，為此，國內各交響樂團紛紛為新樂季節目想破頭，目前國立台灣交響樂團（國台交）的新樂季較為明朗，確定9月先由鋼琴家陳毓襄彈奏蕭邦鋼琴協奏曲打頭陣。

陳毓襄表示，蕭邦的浪漫內斂而深刻，「尤其是我將彈奏的第二號鋼琴協奏曲，其中第二樂章是寫給他暗戀的少女，蕭邦為了不要破壞唯美的浪漫，始終沒有對她表白，就像一封永遠沒有寄出的情書。」

陳毓襄在今年初，受國台交邀請，為取消來台演出的俄國鋼琴家馬祖耶夫代打，在兩天三場音樂會裡一連演奏了拉赫曼尼諾夫第一、二、三號鋼琴協奏曲及《帕格尼尼主題狂想曲》，再加上柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲，以驚人的毅力完成不可能的任務，至今令樂迷津津樂道。

此外，整場音樂會以「浪漫的三種可能」為題，包括威爾第《茶花女》，有義大利的浪漫，布拉姆斯《第一號交響曲》則是德國的浪漫，以及蕭邦《第二號鋼琴協奏曲》，音樂裡獨特的詩意性語言浪漫。

演出將於9月10日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳、9月12日在台中國家歌劇院大劇院登場，指揮由助理指揮葉政德擔任。值得一提的是，首席客席指揮水藍也預訂在10月抵台。