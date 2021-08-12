雲林縣台西鄉台西藝術協會創會會長丁仁桐，利用疫情期間潛心創作，用畫筆刻畫家鄉人事物，將於本月14日至9月1日在雲林縣北港文化中心舉辦「懷舊」個展，展出30餘幅畫作，藉此訴說自己踏入創作的心路歷程，鼓勵年輕一輩執畫筆、繪一生。

丁仁桐從事創作已有30餘年，期間發現台西鄉有許多藝術同好，卻沒有場所聚集討論創作心得，因此於1999年成立台西藝術協會，協會每年固定舉辦2次畫展，並不定期參加各地美展，以督促會員持續創作。

丁仁桐不諱言自己曾經有過1段年少輕狂的時光，當時因生活沒有寄託，每天到處玩樂，並在身體紋上難以磨滅的刺青，後來於台西國中受到謝榮源老師的啟蒙，開始學習繪畫，畢業後考上復興美工學校，經過藝術的創作，找回失落的自己，身上的刺青反而成為提醒他不再向下沈淪的印記。

自幼生長在台西海邊的丁仁桐，其創作大多反映討海人的艱苦，以及鄉村生活的景致，希望藉著畫筆，將故鄉的景象及生活情形保留，會員們也大都以此為創作方向，藉著雕刻、版畫、油畫、水彩畫等創作方式，表達他們對家鄉的珍愛與自己的情感。