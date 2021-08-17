【愛傳媒游文玫專欄】8月15日一陣落雨後突然放晴，驅車前往桃園市文化局觀賞黃敏俊老師展出。由秋刀魚藝術中心代理的藝術家黃敏俊，近年他用獨到的觀察與深入鑽研，對於畫中的「光」與「色」產生了濃厚的興趣，善用光的特性，為畫面帶來更多刺激與焦點，呈現出更有生命力的色彩，並以此提出「新光色論」雕塑出當代的元素。

2021年7月29日至2021年8月15日黃敏俊於桃園市文化局發表「新光色論」個展，展出黃敏俊藝術家五十件藝術作品，匯集自1990年代初期創作不同階段的代表性成果，完整呈現「光色合一」創作中不同階段的學術演繹，呈現令人眼睛為之一亮的創作，正如黃敏俊老師所說：「我的繪畫，正是這些關於光、關於色彩之領悟的實踐。」這場展覽視覺及展場設計呈現真是令人驚豔，還好趕得及展出最後一天，感受洞穴與宇宙兩項主題的光色幻化。

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。