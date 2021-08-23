桃警在龍潭和中壢查獲醃漬豬肉，已查扣送驗釐清是否與新北市走私肉品同源。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃警在龍潭和中壢查獲醃漬豬肉，已查扣送驗釐清是否與新北市走私肉品同源。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

國內傳出非洲豬瘟走私肉品案，恐已流向全台，桃園市府祕書長黃治峰一早召開跨局處會議，由市警局動員261名警力、專案查察261處走私物品的收貨據點，在龍潭查獲醃漬豬肉8條，再往上下游通路追出中壢區某雜貨店阮姓犯嫌製作的豬肉條，全扣押沒入送農業局鑑驗。

新北地方檢察署查獲鄧嫌走私香菸及肉品一批，並經檢驗出該批肉品疑似呈現非洲豬瘟陽性反應，為因應及預防含非洲豬瘟病毒之走私肉品流入市面，桃園市政府於8月23日早上8時由黃治峯秘書長召開市府跨局處緊急處置因應會議，並決議由桃園市政府警察局專案查察走私物品的收貨據點，加強查緝店家肉品來源，並於發現違法標的物時，立即通知聯合稽查小組對行為人製作筆錄並扣押沒入。

桃警因應非洲豬瘟病毒事件專案查察行動，共動員警力261名，查察收貨據點261處，經警察局嚴密查訪，在龍潭區查獲1件，當場查扣醃漬豬肉8條，並針對犯嫌的上、中、下游通路全面展開追查，追出上游、中壢區某雜貨店阮姓犯嫌製作的豬肉條，相關證物送請桃園市政府農業局鑑驗。

警方表示，為防堵非洲豬瘟病毒疫情，桃園市政府警察局將持續與有關單位配合，加強查核物品收貨據點，對於可疑肉品詳加調查其來源，並針對肉品通路展開全面調查，共同防範非洲豬瘟病毒。