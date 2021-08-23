神基(Getac)K120全強固平板電腦獲得弘科技採用，應用於文化部數位臺灣計畫中鹿港天后宮古蹟3D雷射掃描現場作業及資料運算，推進文化資產數位保存。神基(3005)董事長黃明漢表示：「K120的強固性及高效能，讓科技遇上古蹟時，強化了保存歷史的可能。3D掃描應用提供了K120於現場作業的絕佳示範，更展現我們與合作夥伴的軟硬體技術，得以無縫整合，並進一步延伸至其他產業需求，如工廠環境測量、廠房監測、製圖等應用。」

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示：「鹿港天后宮迄今已有四百多年的歷史，有越來越多地方需要維護和修復；以媽祖的鳳輦為例，經過100年的使用，它真的沒有辦法再出巡了，希望透過這樣子3D掃描的技術，將鳳輦掃描起來，讓媽祖能漂漂亮亮再乘坐一次鳳輦出去。」

Getac K120全強固平板電腦，搭配力弘科技3D雷射掃描儀與3D點雲處理軟體，協助臺灣文化部文化資產局與鹿港天后宮建立掃描建模，為資產保存、研究、及修復立下根基。

力弘科技經理姚良居說明：「Getac K120是完美的戶外場域運算平台，它的長時間高效運算，大幅提升了現場3D建模的工作效率。現在我們在現場就可以檢視掃描效果，同時進行長時間作業，過去使用消費型筆電時，一天只能掃描20個地點，使用 Getac K120後，掃描點數增加到70點，效率提升了250％。」

創建於1591年的鹿港天后宮，其木雕、石雕與彩繪都出自名家之手，一直以來香火不斷。雖是國定古蹟，但廟內多處建築與文物處於長期使用狀態；在屬於海島型氣候的臺灣，更容易因天災或人為因素受損。

Getac K120包含多項先進技術挹注於數位建模現場作業：最新一代Intel Core處理器處理器搭配Iris Xe顯示晶片，支持運算密集的數據，並完整呈現掃描數位模型的細節，且維持低耗電量。Wi-Fi 6流暢的連線能力，可在現場即時接收3D雷射掃描儀大量的訊號。此外，Getac K120配置的12.5吋FHD螢幕，其1,200 nits亮度與LumiBondR 2.0技術，在陽光直射的環境下得以清楚辨識螢幕內容。加上MIL-STD-810H、MIL-STD-461G與IP66標準，讓此設備具備抗震、防水、防塵等功能，適用於戶外作業。