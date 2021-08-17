中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，要求餐飲不得內用、多個行業停業，重創勞動市場，據勞動部今天公布的第四季人力需求調查，住宿及餐飲業第四季淨增71人、創下2009年以來同期新低，僅高於金融海嘯2008年第四季的64人。

勞動部統計處處長梅家瑗表示，此次疫情影響內需產業甚大，重創住宿及餐飲業，但與此同時，部分以外帶便當為主的餐飲業反而受益，因此增加與減少幾乎相同抵銷。

梅家瑗說，藝術、娛樂及休閒服務業及支援服務業人數淨增減人數也較少，前者主要是如健身房等受疫情衝擊行業，後者則包括旅遊服務業、人力仲介業等業者為主。

但與此同時，製造業今年第四季人力需求則達2萬6713人、創下7年以來同期新高；營建工程業今年第四季人力需求達2023人，創下2007年以來有調查以來同期新高；梅家瑗說，受到國外需求仍高，製造業人力需求持續升溫，外貿擴張也帶動批發及零售業人力需求增加，而營建工程業則持續缺工。

梅家瑗提及，受調查事業單位「無法預估」人力需求的比率逾1成，創下2010年以來同期新高，而「需求減少」比率達3.1％，創下有調查以來同期新低，顯示現階段事業單位對於人力規劃多存觀望，對於減少人力更為審慎。