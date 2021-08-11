台中許姓男子去年與張姓友人因對種菜、養雞等意見歧異，張罵他後，許男憤而持鐮刀朝張的腰部、四肢等部位揮砍，一路追殺，張被砍11刀死亡，許男依殺人罪判囚18年定讞後，死者的妻兒請求民事損害賠償，台中地院判許姓老農賠償死者家屬精神慰撫金560萬餘元。可上訴。

根據調查，台中市消防局在2020年5月3日上午接獲許姓民眾報案，在東勢區東關路5段通往大甲溪畔果園發現友人遭人砍傷，全身是血，意識不清。救護人員到達時，傷者全身多處刀傷，趕緊送東勢農民醫院急救。

許與張同在台中市東勢區大甲溪畔附近之某農地工作，雙方因細故爭吵後，去年5月2日上午9點多，張又在台中市東勢區東關路5段附近之土地公廟，以言語辱罵許，引起許男不滿。

隔天上午，許男從他住家攜帶鐮刀1把，騎腳踏車至農地等候張，看到張前來後，許上前與對方發生口角衝突，雙方一言不合，許持鐮刀朝張揮砍，過程中，張往旁邊逃跑並跌倒在水泥地上時，許仍持續持鐮刀追砍。

張因頭部、後背腰部和四肢共受11處銳器傷，因流血過多而倒退至水泥地之大石頭上坐下，許見狀，先將鐮刀藏置在農地的草叢中，且將他原本穿著之雨鞋更換為拖鞋後，騎腳踏車至某便利商店，請人報案稱有人被砍傷，張送醫急救後，因大量出血休克死亡。

大甲溪畔便道平時只有砂石車進出，警方調閱附近監視器，發現案發前僅死者與報案人許男出入，且兩人有共同投資。鑑識人員發現現場有明顯打鬥跡象，地上留有鞋印；許男身上也採集到血跡反應且供詞不一涉有重嫌，依殺人罪嫌將他移送法辦。