中國解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今（17日）發布聲明表示，8月17日，中國人民解放軍東部戰區出動作戰艦艇、反潛機、殲擊機等多軍種力量，在台島西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練，檢驗戰區部隊一體化聯合作戰能力。

國防部稍早證實，解放軍運-8反潛機1架次、運-8遠干機1架次、空警-500機1架次、殲-16機6架次、轟-6K機2架次今天上午進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

此外，根據海軍司令部公告，今天上午在西南空域29000呎，將進行空層空域操演，共機等於是直接進入靶區內襲擾。國防部表示，對於台海區域情勢，及海空相關動態，國軍都有充分掌握及評估，並做好各項因應準備。

值得注意的是，美國在台協會（AIT）今天也在官方臉書表示，八月是AIT安全合作月，在這整個月中，AIT將彰顯美台夥伴關係中的「美台安全合作」面向。

AIT表示，美國和台灣一向共同致力於協助其他國家預備和應對自然災害。2009年莫拉克颱風襲台後，美國隨即展現真摯的友誼，為台灣受災民眾提供人道援助及災害防救的支持。AIT同時附上一張身著軍服的美國官兵參與莫拉克風災救災前進指揮所的照片。