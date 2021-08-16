【旅遊經 編輯部報導】

由於疫情期間，小團體精緻旅遊目前最適合民眾選擇，參山國家風管處為因應2021年「自行車旅遊年」，舉辦了「2021參山騎旅」自行車系列活動，其中路程海拔最高、騎乘天數最長的「梨山果香騎旅」第一梯次於昨(15)日於福壽山農場天池在雲海相伴下劃上完美句點。後續9/10、10/7推北進梨山；11/5中進梨山的三天兩夜挑戰騎旅、10/30獅頭山小鎮騎旅、11/20八卦山二林水農遊單車行與11/27八卦山自行車嘉年華等活動。

梨山果香騎旅從東勢客家文化園區出發，由單車甜心Linda領騎15名車友，三日行程總騎乘約80公里，總爬升約2000公尺。參山處邀請遊客在梨山最具活力的產果季節，追隨著果香氣息尋訪梨山，透過電動輔助自行車以時速15公里的視角及慢遊步調，讓老少遊客輕鬆發掘梨山獨特的旅遊魅力。

第一天沿途騎訪白冷大甲溪發電廠文物館，前往松鶴部落享用特色餐點與體驗原民文化，晚上下榻有生男湯美名的谷關溫泉區；第二天則搭乘豐原客運865公車前往參山處今年甫完工的觀壩臺，車友們在此眺望接近滿庫的德基水庫美景，並換裝開始騎乘前往梨山遊客中心與環山部落，晚上下榻有全臺最高的宮殿式飯店之稱的梨山賓館。

參山處代理處長曹忠猷在海拔2580公尺的天池迎頒發完騎證書給車友，曹忠猷說，今年「自行車旅遊年」參山處推出一系列騎旅活動，雖受到疫情影響延後舉辦，仍不減遊程豐富和車友熱誠。

參山處表示，「梨山果香騎旅」結合農遊及自行車旅遊，參與遊客可暢騎挑戰梨山騎行路線，體驗沿途的自然林蔭，與山林密境道路，結合在地觀光資源，安排部落導覽解說及DIY手作體驗，也能在產地品嚐最新鮮瀨戶內水蜜桃、蜜李、津輕蘋果，是兼具樂活與挑戰的騎旅行程。來不及參與「梨山果香騎旅」活動的騎友們或民眾，後續參山處將推出北進梨山（9/10、10/7出發）及中進梨山（11/5出發）的三天兩夜挑戰騎旅、獅頭山小鎮騎旅（10/30）、八卦山二林水農遊單車行（11/20）與八卦山自行車嘉年華（11/27）等活動，結合不同地區的產業故事與特色美景，透過自行車騎乘推廣綠色旅遊。活動報名資訊，可至「參山騎旅」活動網站查詢。