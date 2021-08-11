新竹縣長楊文科（中）11日上午前往竹北市豐田國小，視察新設的疫苗接種站。（莊旻靜攝）

新竹縣11日無新增確診者，新竹縣長楊文科上午前往豐田國小，視察縣府在竹北市西區增設的中型疫苗接種站，關心當地居民接種疫苗狀況，縣府指出，新竹縣14日將開始第2梯次的AZ疫苗第2劑接種活動，10日上午開始預約，共有2千個名額，請鄉親踴躍預約。

楊文科指出，感謝醫院、診所及醫護人員在疫情期間扛起防疫重責，在確診人數趨緩之際，又擔負起接種責任，衛生局也持續規畫中、小型接種站，包含寶山鄉雙溪、新豐松柏、新埔文山里活動中心等，均陸續規畫中，在疫苗到貨後，可立即啟動接種站，依序為民眾接種。

新竹縣即日起至17日止，依據中央預約平台第5輪疫苗接種，施打莫德納疫苗，新竹縣共有8接種站、13個鄉鎮市衛生所同步施打，包含新竹台大分院生醫醫院的竹北院區、竹東院區、北榮心竹、仁慈、縣體育館、中醫大，以及新增的豐田國小及台元科技羽球館，依據規模，每天分別可接種400、1000人。

此外，在6月10日前，已經接種過AZ疫苗第1劑的民眾，可於12日上午10點至13日中午12點，預約接種第2劑AZ疫苗，地點分別為台大醫院生醫醫院竹北院區、竹東院區及王爺壟運動公園，額滿為止。

楊文科指出，新竹縣7月開始為各級學校教職員工接種疫苗，但因撥配數量不夠，仍盡力爭取，教職員工接種人數約9400人，接種率達80.72％，尚未接種者也持續規畫。