第六輪高端疫苗昨（16日）上午開放預約，符合資格者共計60.5萬人，目前已有超過39萬人完成預約，佔符合資格人數的6成4。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，還沒預約的人請盡快。

中央流行疫情指揮中心公布最新統計，截至今（17日）下午1點為止，符合預約資格人數為60萬5359人，已有39萬1585人完成預約，佔符合預約資格人數的64.69％。第六輪高端預約將在明天（18日）中午12點截止。

第六輪高端開放20歲以上第九類對象及35歲以上民眾，接種時程為8月23日至8月29日。食藥署目前完成9批高端疫苗封緘檢驗，包括8月2日通過的第4批高端疫苗26萬5528劑、8月4日通過1批8萬6910劑，以及8月16日再通過4批共26萬1766劑，總計為61萬4204劑。

第五輪莫德納疫苗接種預計接種至今天（17日），但部分縣市已經提前施打完畢，陳時中說明，昨（16）疫苗打得不多，只有4萬9152人次。目前全國疫苗人口涵蓋率為39.21％，劑次人口比42.13％。