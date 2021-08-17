台灣疫苗覆蓋率達39.04％，累計共982萬4837人次接種，第六輪高端疫苗已有30萬2381人預約要打，如果將此數字加上去，台灣預計在8月底前將突破千萬人打到疫苗。而近日到貨的AZ與莫德納，指揮中心透露初步規劃，莫德納將優先保留給第一類醫護打第二劑，AZ則有望在第七輪開放，因此獨愛莫德納的人恐要再等等。

根據衛福部網站公布的資料顯示，截至16日上午10時，疫苗接種人口涵蓋率達到39.04％，共累計982萬4837人次打完疫苗，其中628萬3662人次接種AZ、354萬1175人次則是打莫德納疫苗。

另根據指揮中心統計，截至16日下午5時，意願登記想要打高端疫苗的族群大約有53.9萬人，其中已經有30萬2381人已經預約打高端疫苗。

而全國意願登記完成總人數約1294.8萬人，其中單選AZ者有111.3萬人，佔比8.60%；單選莫德納有402.2萬人，佔比31.06%；單選高端有約3萬人，佔比0.24%。複選AZ和莫德納的有727.3萬人，佔比56.17%；複選AZ和高端的約2萬人，佔比0.15%，複選莫德納和高端約5萬人，佔比0.39%；三者全選的是43.7萬人，佔比3.38%。

而中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥曾在記者會上表示，目前AZ疫苗只剩27萬劑、莫德納疫苗則剩下20萬劑，而8月12日到貨的52.4萬劑AZ疫苗、8月15日抵台的24.9萬劑莫德納疫苗，待封緘完成後，會開放供應施打。

不過，指揮中心曾透露24.9萬劑的莫德納疫苗將優先保留給第一類醫護人員打第二劑，而民間採購的BNT疫苗最快可能在9月分批抵到貨，則會先給高風險族群與青少年先打。由此推估，若錯過第六輪的高端與第七輪的AZ，獨愛莫德納的民眾想打疫苗，恐怕還得再等等了。