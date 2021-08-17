台灣疫情趨緩，北北桃宣布9月1日實體開學，並宣布一系列相關指引。對此，精神科醫師沈政男表示，開學後吃午餐是最令人擔憂的，但若小朋友能守住這一局，台灣就真正安全了。他並吐槽英國牛津大學教授稱群體免疫不可能的說法是錯誤的，也呼籲大家不要拿台灣與英美2國相比，畢竟台人珍愛生命與健康的程度，他們不能比。

沈政男昨天在臉書發文分享，新北市昨（16日）新增6例本土是家族成員相約去花蓮旅遊，幾天後，好幾個人不知道自己已經染疫，是其中一人自覺有症狀去快篩，檢驗結果出爐才知是確診。試問「如果那人沒有自行快篩呢？那6例會繼續傳給多少人？」

沈政男表示，真的不要以為家人就是乾淨的，就可以完全不防疫，因為防疫要六親不認。尤其這裡面還有一位染疫的成員是孫女，如果這發生在9月1日開學後，會不會傳染給別的同學？

沈政男指出，9月1日實體開學最令人擔心的是「吃營養午餐」，而台北市公布的開學指引中提到，會讓打菜小天使負責打菜，小朋友用餐的過程中必須使用隔板。「各位小朋友，大家念書學習那麼久，就是等這一局！大家一起來拚出最強大緊密的防疫城牆，讓病毒無機可乘。」他並表示，如果小朋友能守住這一局，台灣就真正安全了。

沈政男也說，牛津大學教授稱「群體免疫已經不可能了！事實上群體免疫從來就是一個錯誤觀念！」他認為英國錯一次不夠，如今又錯了第二次，其中「與病毒共存」更是錯上加錯的觀念，而不能永遠鎖國，則是錯錯錯連三錯的觀念。並呼籲大家不要用英美的觀念來看台灣，畢竟台灣人珍愛健康與生命的程度，是很不一樣的。

沈政男透露，近日仍有許多人問他，某某人有某某疾病，該不該打某某疫苗，還是要再等等？他認為如果個人覺得疫情很緊急，那就快點去打任何疫苗；反之，如果不覺得疫情緊急，那就去等心中最好的疫苗。「緊不緊急，只能問你自己。跟人生一樣，防疫就是一個人生歷程的小縮影。」