世界咖啡冠軍王策創的「VWI」咖啡廳，位在復興南路的創始店將於9月5日熄燈。（圖／翻攝自Google地圖）

2017年世界咖啡沖煮大賽冠軍王策所創立的咖啡店VWI，開業至今短短3年的時間，受到台灣這波本土疫情衝擊，昨晚突然宣布位在復興南路的創始店將於9月5日熄燈，並分享品牌下一步的規劃。

VWI臉書粉專昨（16日）晚宣布，前陣子台灣的餐飲業陷入巨大的浩劫，許多民眾可能也第一次感受到，在咖啡廳坐著閒聊這件事，竟然也會用到「懷念」兩個字來形容，雖然為了因應這波疫情，他們也努力做出許多改變，包括架設官網、線上銷售和轉行當直播主等。

VWI臉書粉專表示，雖然做出許多改變來因應，但身為經營者他還是不得不去思考，如果疫情再次席捲而來，他們可以做什麼？因此經過反覆思量與評估後，在品牌創始店的租約即將到期之際，他們決定要忍痛放棄復興南路一段36-8的空間。

VWI臉書粉專指出，但他們也絕不會因此而作罷，並在貼文中透露，他們目前已經秘密著手下一個空間的計畫，就在原本創始店走路可以抵達的距離。

消息讓不少咖啡迷看了很惋惜，在留言處表示，原本看到以為是要永久歇業了，本來有點難過，畢竟這家的咖啡實在太威了，但看貼文感覺還會開新店，期待下一個店面會更出色。