【愛傳媒黃珊珊專欄】市長參加完行政院會提案要求「源頭管理、清楚標示」，但行政院隨即開記者會並製作梗圖，發言人竟然說我去頒獎的冠軍牛肉麵店用的是含有萊克多巴胺的「萊牛」，引起社會大眾譁然，但牛肉麵店出示的檢驗報告內容全部都是「未檢出」，發言人二度道歉並下台一鞠躬，當時冠軍牛肉麵店已經受到很大的傷害，因為百姓根本搞不清楚，國家機器竟然出手對付一個小店家，真的令人瞠目結舌！

事過境遷，地檢署的不起訴處分以新聞資料方式全文提供媒體報導，其實一般案件的不起訴處分書並不會公開，但是這件不起訴的理由是冠軍牛肉麵牛肉來源是「有使用」萊克多巴胺的牛隻，只是屠宰前48小時「未使用而未檢出」萊劑，但還是「萊牛」，所以丁先生沒有捏造不實內容，這理由看起來很正當，當時的道歉與請辭原來都是一場誤會？

似是而非看似有理，其實，商家依法合法進口萊克多巴胺0檢出的牛肉，0檢出就是0檢出，不是萊牛就不是萊牛，只要豬肉0檢出，也不是萊豬，這個道理很清楚，也是我國法規規定的，所以我們各地方政府的自治條例都是要求豬肉0檢出，歐盟等國的規定也是要求豬肉0檢出，而不是有沒有使用過萊克多巴胺，重點是肉品要0檢出。

這一次罕見的公布不起訴處分書，再一次傷害店家，上次我就說過，政治人物搞政治操作，請衝著我們來，請放過無辜的牛肉麵店家，他們也只不過想安心好好做生意而已，疫情已經很嚴峻，國家機器不需要這樣對付一個小店家！

作者為台北市副市長

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