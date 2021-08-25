在不久前世界球王梅西(Lionel Messi)強勢加盟法甲巴黎聖日耳曼，引來一陣超級風暴，他也因此與足球巨星內馬(Neymar)、姆巴佩(Kylian Mbappe)組成駭人「三叉戟」連線，實力足以問鼎法甲冠軍和歐冠冠軍，不過至今三人還未在場上一起踢過球，姆巴佩未來動向也出現變數。

Confirmed. Real Madrid have made a formal bid for €160m to sign Kylian Mbappé immediatly. NO green light from Paris Saint-Germain yet. ⚪️🇫🇷 #Mbappé #RealMadrid



Kylian Mbappé has turned down more than three different proposals from PSG to extend the contract. He’s waiting too. pic.twitter.com/cGTAmYVhdb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24 2021

雖然梅西到來大大增強巴黎實力，但其實據媒體報導姆巴佩一直沒有很大意願跟梅西踢球，甚至在他加盟許久後才公開發文祝賀，大家認為他未來想去皇家馬德里，並不想在巴黎當梅西小弟，而近期巴黎已開出一份5+1超大合約，稅後年薪高達3000萬歐元，但遭到他拒絕。

台灣時間8月25日，皇家馬德里正式開出1.6億歐元轉會費向巴黎求購姆巴佩，據報導已被巴黎拒絕，不過同時他們也申请允許與姆巴佩談判，接下來可能會陸續開出不同價碼繼續爭取姆巴佩加盟，據法國媒體《RMC體育》報導，巴黎正在等待對方的第二份報價，感覺巴黎要留住姆巴佩並不容易。

另外有媒體爭相報導，指出巴黎的立場還是堅決不放姆巴佩離開，但也有媒體指出姆巴佩已和皇馬達成共識，知名記者更爆料巴黎也尋求了備案，若真的留不住姆巴佩，他們將考慮引進德甲拜仁慕尼黑球星萊萬多斯基(Robert Lewandowski)，繼續組建鐵三角陣容。

目前法甲已踢到第二輪比賽，梅西及內馬都還未上場，只剩姆巴佩挑大樑，他表現也不錯，不過之前他在熱身賽踢球時遭到滿場球迷狂噓，原因就是他遲遲不願和巴黎續約。另外巴黎除萊萬多斯基還有其他想法，那就是巴西國家隊主力前鋒理察森(Richarlison)。