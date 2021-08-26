世界球王梅西(Lionel Messi)加盟法甲巴黎聖日耳曼颳起一陣旋風，他的球衣在開賣半小時就售完，主場門票也水漲船高，他也將與隊內球星內馬(Neymar)和姆巴佩(Kylian Mbappe)組成超強的「三叉戟」陣容，讓世界足球迷都相當期待。
不過姆巴佩是顆不定時炸彈，在梅西到來後他並沒有第一時間祝賀，媒體甚至傳出他不想與梅西踢球，想加盟皇家馬德里，原本只是謠言而已，沒想到竟然成真，最近巴黎向姆巴佩開出一份5+1的大合約，遭到拒絕，皇馬隨之開出1.6億歐元搶人。
不過巴黎態度堅定，同樣拒絕了這份報價，而根據外國媒體《馬卡報》最新消息，在1.6億報價被拒絕後，皇馬已準備送出一份高達2億歐元的最新報價，此前巴黎老闆在接受媒體採訪時曾說1.6億太少了，更狠狠炮轟了皇馬，說他們只是在進行策略性報價，試圖在明年免簽姆巴佩。
他說：「皇馬的做法似乎是一種策略，期待著我們拒絕，表明他們做出了一切努力，然後一年之後能免費得到姆巴佩，這兩年以來皇馬一直這麼做，但這是不正確的，他們與球員聯繫也不符合規定，這是我們所不能接受的！」看出來巴黎高層很不滿皇馬積極爭搶姆巴佩的態度。
而根據外媒的看法，姆巴佩已經不想為巴黎踢球，他一心只想去皇馬，剩下的唯一問題就是錢，只要雙方談妥，姆巴佩就能達成兒時夢想，當年巴黎以1.8億歐元簽下他，不可能再以原價格將他出售，希望能收到2億甚至2.15億歐元的報價才有可能成交，相信接下來雙方的交涉肯定會更加激烈。
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