世界球王梅西(Lionel Messi)加盟法甲巴黎聖日耳曼颳起一陣旋風，他的球衣在開賣半小時就售完，主場門票也水漲船高，他也將與隊內球星內馬(Neymar)和姆巴佩(Kylian Mbappe)組成超強的「三叉戟」陣容，讓世界足球迷都相當期待。

Kylian Mbappé wants to join Real Madrid. This summer or next summer as free agent he wants to make his childhood dream come true. That’s why he’s turning down PSG new contract bids. ⚪️ #Mbappé



NO English clubs in the race. Real offered €160m. NO green light from PSG as of now. pic.twitter.com/TS82SsTOl8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24 2021

不過姆巴佩是顆不定時炸彈，在梅西到來後他並沒有第一時間祝賀，媒體甚至傳出他不想與梅西踢球，想加盟皇家馬德里，原本只是謠言而已，沒想到竟然成真，最近巴黎向姆巴佩開出一份5+1的大合約，遭到拒絕，皇馬隨之開出1.6億歐元搶人。

不過巴黎態度堅定，同樣拒絕了這份報價，而根據外國媒體《馬卡報》最新消息，在1.6億報價被拒絕後，皇馬已準備送出一份高達2億歐元的最新報價，此前巴黎老闆在接受媒體採訪時曾說1.6億太少了，更狠狠炮轟了皇馬，說他們只是在進行策略性報價，試圖在明年免簽姆巴佩。

他說：「皇馬的做法似乎是一種策略，期待著我們拒絕，表明他們做出了一切努力，然後一年之後能免費得到姆巴佩，這兩年以來皇馬一直這麼做，但這是不正確的，他們與球員聯繫也不符合規定，這是我們所不能接受的！」看出來巴黎高層很不滿皇馬積極爭搶姆巴佩的態度。

而根據外媒的看法，姆巴佩已經不想為巴黎踢球，他一心只想去皇馬，剩下的唯一問題就是錢，只要雙方談妥，姆巴佩就能達成兒時夢想，當年巴黎以1.8億歐元簽下他，不可能再以原價格將他出售，希望能收到2億甚至2.15億歐元的報價才有可能成交，相信接下來雙方的交涉肯定會更加激烈。