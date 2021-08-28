北市10日首度＋0，副市長黃珊珊稱開心到要在疫調會議跳舞，但又改說「若真的有一天是28天清零的話，那真的可考慮」。她28日再度於臉書上又表示，今天台北第8度＋0，市府團隊的努力真的有些成果，真的令人想要跳舞了，還說「28天都＋0，破產也歡喜！」

黃珊珊說，她每天工作很多，一天超過10個會議，雖防疫工作佔了一半的時間，但是她督導的15各局處並沒停下來，每天市府各單位都在快速地運作，疫情趨緩，之前停下來的事都要一一恢復正常，接下來議會開議，市府要提追加預算協助市民紓困振興及轉型，每天都忙得不可開交。

「很欣慰的是北市第8度＋0，市府團隊的努力真有些成果，真的令人想要跳舞了！」黃珊珊說，她每天都忙得沒什麼時間睡覺，因她從出社會到現在做任何事都是盡全力做自己認為對的事，做自己喜歡做的事，我既然有機會跟市民一起改變台北，而每天都可以讓這個城市好一點點，她十分興奮與珍惜。

黃珊珊說，但有些人沒事卻只想著選舉，台灣現在最重要的不是選舉而是疫苗，是要安定人心而不僅只是給現金還是紙本券，更重要的是如何因應未來可能大量感染的Delta 病毒，世界各國的現在可能就是我們接下來的未來，北市編預算買疫苗就是買保險，以備不時之需。

她說，不管明年疫情如何變化，最好祈禱台灣有的疫苗可以對付變種病毒，不然就必須及早做準備未雨綢繆；她今去北投健康服務中心一起開疫調小組會議，也謝謝所有第一線同仁的辛苦工作，上周北投有職場群聚感染案，他們當天忙得不可開交，一共匡列隔離了100多位員工，市府努力，市民安心，更要謝謝每一位配合政策的第一流台北市民，大家一起繼續加油，每天＋0很開心。