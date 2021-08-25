越南走私肉品被驗出含非洲豬瘟病毒，引爆非洲豬瘟侵台疑慮，而隨著12月18日公投即將到來，反萊豬聲浪再次升溫。自今年元旦開放萊豬至今，根據衛福部「豬肉儀錶板」顯示，截至昨（24）日，從美國進口的豬肉及豬其他可食部位，萊劑皆為0檢出。

檢警於全台查緝越南走私非洲豬瘟病毒豬肉，過濾物流資料發現，該公司的貨品流向全台1302處所，涉嫌走私的越南母女遭新北地院裁定收押，而行政院長蘇貞昌23日赴桃園機場視察，也因此震怒狂罵將近10分鐘，下令一定要把破口補起來，並查明原因，繼續嚴守國境才能能保護國人和產業安全。

對於豬肉及其製品的食安，引發民眾疑慮。同時，國民黨也開始為年底12月18日公投衝刺，日前反萊豬顧健康公投列車第3次環島從基隆出發，國民黨革實院長羅智強搭上車到各縣市宣傳公投案，並點名支持萊豬立委，基隆首站就呼籲立委蔡適應棄暗投明，表態支持反萊豬。昨日「金剛環島」到桃園，今日則到新竹。

國民黨革實院長羅智強（右）搭上公投列車到各縣市宣傳公投案。（陳彩玲攝）

網友也紛紛湧入羅智強臉書替他加油打氣，並喊「我不吃萊豬！我要健康！」「感謝你們為無法抗議的人民發聲」。另有人質疑，在外面商家都寫本店使用國產豬，還沒見過寫本店使用萊豬，那這些萊豬都跑去哪裡？

自今年1月1日開放含有「瘦肉精」萊克多巴胺的美國豬肉進口，截至8月24日，根據衛福部「豬肉儀錶板」顯示，從美國進口的豬肉有1685.38噸、豬其他可食部位則為1738.69噸，如豬腳、大腸頭、豬頭皮、豬腸衣等，皆未檢出萊劑。