近日連三批國際疫苗到貨，但疫苗存量仍是遠不足需求。截至今天下午1點，尚有402萬多人只想打莫德納，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，多一點選擇，能夠比較早打得到，是比較好的方式，並透露下波莫德納，將開放到53歲以下第九類對象施打。

陳時中澄清，402萬人當中已經有人開始在打，實際數目沒那麼多。但有第九類對象反映，醫師建議接種莫德納疫苗，但至今仍未符合預約資格。陳時中表示，第九類對象目前AZ和高端都已開放20歲以上，莫德納目前僅53歲以上，至於53歲以下「也許下一批有莫德納進來，就會納到裡面來」。

8月8日我國自購第五批莫德納疫苗9.96萬劑到貨，8月15日又迎來24.96萬劑莫德納疫苗，為我國自購第六批。陳時中指出，第九類對象「我想下一波應該就會開得到」，如果有特別緊急情況，可以來指揮中心或是跟當地政府來諮詢。

另外，外傳BNT疫苗即將到貨，將如何安排開打順序？是否會開放第一劑接種莫德納的民眾混打？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前台灣沒有同意兩種mRNA疫苗混打，至於疫苗何時來，將按照一定時程，如果來了就會跟大家做報告。